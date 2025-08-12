إعلان

خروج جثمان بطل السباقات الدولي هيثم سمير من مشرحة بنها التعليمي

11:55 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

بطل السباقات الدولي هيثم سمير

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

خرج صباح اليوم، جثمان بطل السباقات الدولي ومنظم فعاليات الأوتوكروس هيثم سمير، من مشرحة مستشفى بنها التعليمي، برفقة أسرته وأصدقائه، داخل سيارة تابعة لجمعية الإيمان الخيرية ببنها، تمهيدًا لتشييعه إلى مثواه الأخير في القاهرة.

وكان الجثمان قد نُقل من مستشفى قليوب إلى مستشفى بنها التعليمي عقب استكمال إجراءات الفحص والتشريح بمعرفة الطب الشرعي، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وسط حالة من الحزن بين ذويه.

وتعود أحداث الواقعة إلى نزاع على قطعة أرض بمحافظة القليوبية، تطور إلى مشاجرة بين المجني عليه وعدد من الأشخاص، انتهت بإطلاق أعيرة نارية أسفرت عن مصرعه في الحال. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المشتبه في تورطهم، فيما يواصل فريق البحث الجنائي جمع الأدلة ومراجعة كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

يُذكر أن هيثم سمير يُعد من أبرز نجوم سباقات السيارات في مصر والعالم العربي، وحقق بطولات محلية ودولية، آخرها بطولة الشرق الأوسط العام الماضي، بجانب نشاطه في تنظيم الفعاليات الرياضية وتجارته في مجال السيارات.

جثمان بطل السباقات الدولي هيثم سمير مشرحة بنها التعليمي
