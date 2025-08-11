القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

خلف الصدمة التي هزت محافظة القليوبية بعد مقتله، تكمن قصة نجاح ملهمة للبطل الدولي هيثم سمير، المهندس الذي حول شغفه بالسيارات منذ الطفولة إلى مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات.

بطل "الدريفت" ومنظم السباقات

لم يكن هيثم سمير مجرد متسابق، بل أحد أبرز أيقونات رياضة السيارات في مصر والوطن العربي.

تخصص في سباقات "الدريفت" (الانجراف) التي تتطلب مهارة فائقة في التحكم، وتوج مسيرته بلقب بطل الشرق الأوسط العام الماضي.

وإلى جانب كونه بطلًا، كان شخصية مؤثرة في مجتمعه، حيث ساهم في تنظيم فعاليات رياضية بارزة، وامتلك تجارة ناجحة في نفس المجال الذي عشقه.

شغف بدأ في ورشة والده

بدأت حكايته في مدينة قليوب، حيث نشأ في كنف أسرة مرتبطة بعالم السيارات، فوالده كان يعمل في صيانة المركبات.

هذه البيئة غرست فيه حب الميكانيكا منذ الصغر.

وبعد إنهاء دراسته الثانوية في عام 2000، صقل شغفه بالدراسة الأكاديمية، والتحق بكلية الهندسة بجامعة القاهرة في قسم الميكانيكا، ليجمع بين الموهبة والعلم.

لكن هذه المسيرة الملهمة انتهت بشكل مأساوي، حيث لقي مصرعه بطلق ناري إثر نزاع على قطعة أرض، تاركًا وراءه حزنًا عميقًا في قلوب محبيه ومجتمع رياضة السيارات.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، القبض على عدد من المشتبه في تورطهم في مقتل بطل السباقات الدولية، وتبين من التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وعدد من الأشخاص، تطورت إلى إطلاق نار أسفر عن مقتله في الحال، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قليوب، وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

