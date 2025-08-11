إعلان

بطل سباقات سيارات دولية.. مقتل هيثم سمير في نزاع على أرض بالقليوبية

09:11 م الإثنين 11 أغسطس 2025

بطل السباقات الدولي هيثم سمير

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

في نهاية مأساوية لأحد أبرز نجوم رياضة السيارات، ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية القبض على عدد من المتهمين بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير، إثر خلاف على قطعة أرض.

مشاجرة انتهت برصاصة قاتلة

كشفت التحريات الأولية أن نزاعًا على قطعة أرض تطور إلى مشاجرة عنيفة، انتهت بإطلاق النار على البطل الدولي، مما أدى إلى مصرعه في الحال. وقد تم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى قليوب، حيث أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

صدمة في عالم رياضة السيارات

هيثم سمير من أشهر أبطال سباقات السيارات في مصر والعالم العربي، حصد العديد من البطولات، كان آخرها بطولة الشرق الأوسط العام الماضي.

وقد تجمع العشرات من أصدقائه ومحبيه أمام المشرحة في حالة من الحزن والصدمة، بينما تواصل أجهزة الأمن تحقيقاتها المكثفة مع المتهمين ومراجعة كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الجريمة كاملة.

هيثم سمير مقتل هيثم سمير نزاع على أرض بطل السباقات الدولي مشرحة مستشفى قليوب
