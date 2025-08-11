إعلان

طلقة في الفخذ.. كيف قتلت بطل سباقات السيارات هيثم سمير؟

09:45 م الإثنين 11 أغسطس 2025

بطل السباقات الدولي هيثم سمير

background

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

كشف التقرير الطبي الأولي لجثمان بطل السباقات الدولي هيثم سمير، الذي قُتل في نزاع على قطعة أرض بمحافظة القليوبية، عن السبب المباشر لوفاته، والذي لم يكن متوقعًا.

رصاصة خرطوش قاتلة

أوضح التقرير أن رصاصة "خرطوش" واحدة أصابت المجني عليه في فخذه الأيمن. هذه الإصابة، رغم أنها تبدو بعيدة عن الأعضاء الحيوية، تسببت في تهتك وتمزق في شرايين رئيسية متصلة بالقلب، مما أدى إلى نزيف حاد كان السبب المباشر للوفاة.

الطب الشرعي يحسم الأمر

وضمن التحقيقات الجارية، تم نقل جثمان البطل الراحل إلى مشرحة مستشفى بنها لإجراء تشريح كامل ودقيق بواسطة الطب الشرعي، بهدف تأكيد نتائج التقرير المبدئي وتحديد كافة ملابسات الحادث بشكل نهائي.

اقرأ أيضًا:

بطل سباقات سيارات دولية.. مقتل هيثم سمير في نزاع على أرض بالقليوبية

بطل السباقات الدولي هيثم سمير نزاع على قطعة أرض طلقة في الفخذ قتلت هيثم سمير جثمان بطل السباقات هيثم سمير
