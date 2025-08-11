محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع توسعة طريق أبو قير- صور

الإسكندرية - محمد عامر:

أجرى الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، جولة ميدانية، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع توسعة طريق أبو قير، في إطار خطة لتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور الحيوية.

ووجه المحافظ مسؤولي حي شرق بمنع استغلال أرصفة المشاة في شارع أبو قير لأغراض معارض السيارات، مؤكدًا على حق المواطنين في استخدام الأرصفة بأمان دون عوائق.

وشدد خالد على ضرورة التزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للمشروع، مع التنسيق مع إدارة الحدائق المركزية لتحديد أماكن مناسبة لزراعة الأشجار واللافتات المرورية، بما يحافظ على الطابع الجمالي والحضاري للمنطقة.

وأوضح المحافظ أن الأشجار القائمة سيتم استبدالها بأشجار جديدة مثل الجاكراندا والبونسيانا والبلتفورم، إلى جانب النباتات العطرية كمسك الليل والزعتر البلدي والريحان، وذلك في الجزر الوسطى للطريق.

ولفت إلى اختيار أشجار السرو الإيطالي للشوارع الجانبية لتسهيل حركة المشاة، مع زراعة شجيرات التويا والجهنمية والنباتات العطرية والزهور، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بأعمال التشجير وفق الهوية البصرية للطرق.

كانت محافظة الإسكندرية أعلنت بدء تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية (أبو قير) من منطقة سيدي جابر وحتى محطة ترام الوزارة، بهدف تحسين حركة المرور وتخفيف الاختناقات في مناطق سيدي جابر وسموحة، التي تُعتبر من أكثر المناطق ازدحامًا.

ويتضمن المشروع إضافة أربع حارات مرورية جديدة ليصبح عدد الحارات 8 (4 حارات في كل اتجاه)، ما يسهم في تعزيز السيولة المرورية وتخفيف الضغط على الطريق.

وتُنفذ التوسعة على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من شارع إبراهيم الشريف حتى شارع سوريا، ومن المقرر أن تستغرق 45 يومًا، بمعدل 3 أسابيع لكل اتجاه، لضمان استمرار حركة المرور دون توقف.