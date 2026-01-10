إعلان

إخلاء سبيل ولية الأمر المتهمة بدهس الطفلة جنى بالشروق لحين نظر الاستئناف

كتب : أحمد عادل

03:38 م 10/01/2026

دهس الطفلة جني

كتب- أحمد عادل:
حددت محكمة استئناف جنح القاهرة الجديدة جلسة 5 مارس المقبل، كأولى جلسات استئناف ولية الأمر المتهمة بدهس الطفلة "جنى" أمام إحدى المدارس بمنطقة الشروق، على حكم حبسها سنة.
وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهمة بعد تسديدها الكفالة المالية البالغة 5 آلاف جنيه، لحين نظر الاستئناف.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت بمعاقبة ولية الأمر المتهمة بدهس الطفلة "جنى" بالحبس لمدة سنة، مع كفالة 5 آلاف جنيه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ، بعد دهس الطفلة بسيارتها أثناء خروجها من المدرسة، مما أسفر عن مصرعها في الحال بمدينة الشروق، وحددت جلسة 25 ديسمبر لنظر أولى الجلسات.
وفي وقت سابق، قال المحامي عبدالعزيز عز الدين، محامي أسرة الطفلة، إنه لا يوجد أي تواصل بين الأسرة والمتهمة للتوصل إلى صلح ودي.
وأضاف المحامي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن والد "جنى" مصمم على أقواله أمام جهات التحقيق واتهام ولية الأمر بدهس ابنته عمدًا، بسبب خلافات سابقة بين المتهمة ونجلها.
وباشرت النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها في الحادث، حيث انتقل فريق من النيابة لمعاينة مسرح الواقعة والاستماع لأقوال المتهمة ووالد الطفلة وشهود العيان.
واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق بارتكاب الحادث دون قصد، ونفت تعمد دهس الطفلة، موضحة أن الواقعة نجمت عن عبور "جنى" الطريق فجأة متجهة إلى صديقتها، فيما نفى الطلاب الشهود وجود أي خلافات بين نجل المتهمة والضحية.

المتهمة بدهس الطفلة جنى بالشروق ولية الأمر المتهمة بدهس طفلة محكمة استئناف جنح القاهرة الجديدة إخلاء سبيل ولية الأمر المتهمة بدهس

