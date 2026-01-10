إعلان

وزير الزراعة يُطمئن المزارعين بأسوان: "فرقنا تعمل على مدار الساعة" (صور)

كتب : إيهاب عمران

03:50 م 10/01/2026
أسوان - إيهاب عمران:

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارته، اليوم السبت، لمحافظة أسوان برفقة وزيرة التخطيط، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية شاملة لتنمية صعيد مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويل الصعيد إلى منطقة جاذبة للاستثمار ومنتجة للغذاء.

وأشار الوزير إلى أن الجهود التي تم تنفيذها في قرى منطقة وادي الصعايدة بمركز إدفو بأسوان، تجسد استثمارات الدولة الضخمة في تطوير البنية التحتية الزراعية في صعيد مصر، وتحقيق تنمية ريفية متكاملة تساهم في رفع مستوى معيشة أبناء الصعيد وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة الريفية.

ولفت "فاروق" إلى جهود الوزارة في تأهيل وتطهير المصارف والمساقي، والتي تعد على رأس أولويات الخطة التنفيذية لدعم الفلاح المصري، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بكفاءة عالية، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار الوزير إلى أن التعاون بين الوزارة ومديريات الزراعة وجهاز تحسين الأراضي نجح خلال الفترة الماضية في تطهير آلاف الكيلومترات من المساقي الخصوصية، ما انعكس إيجابيًا على خفض تكاليف الري وتقليل فاقد المياه.

ووجه "فاروق" رسالة طمأنة للمزارعين قائلاً: "نحن معكم في الحقل، وفرق المتابعة الميدانية تعمل على مدار الساعة لإزالة أي معوقات تواجهكم، ولن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين."

