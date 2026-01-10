مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

- -
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

الشيشيني يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار

كتب : هند عواد

03:50 م 10/01/2026
اختار سامي الشيشيني، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، التشكيل الأمثل للفراعنة لمواجهة كوت ديفوار، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال الشيشيني، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أرى أن الأفضل البداية بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني ظهير أيمن وأحمد فتوح ظهير أيسر، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة مساكين، ومروان عطية ومهند لاشين في منتصف الملعب، وفي الأمام زيزو وعمر مرموش ومحمد صلاح".

ويستضيف ملعب "أدرار" بمدينة أكادير، مباراة مصر وكوت ديفوار، في التاسعة مساء اليوم في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر سامي الشيشيني مصر وكوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية

