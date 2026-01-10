الشيشيني يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار

"لسنا منتخبًا صغيرًا".. الشيشيني يتحدث لمصراوي عن حظوظ مصر أمام كوت ديفوار

اختار سامي الشيشيني، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، التشكيل الأمثل للفراعنة لمواجهة كوت ديفوار، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال الشيشيني، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أرى أن الأفضل البداية بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني ظهير أيمن وأحمد فتوح ظهير أيسر، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة مساكين، ومروان عطية ومهند لاشين في منتصف الملعب، وفي الأمام زيزو وعمر مرموش ومحمد صلاح".

ويستضيف ملعب "أدرار" بمدينة أكادير، مباراة مصر وكوت ديفوار، في التاسعة مساء اليوم في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

