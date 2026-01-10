إعلان

أمطار متفاوتة ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

كتب : محمد أبو بكر

10:36 ص 10/01/2026

سقوط الأمطار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان السبت، إن آخر صور عبر الأقمار الصناعية تشير إلى تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة، أنه يسود الساعات المقبلة، طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأوضحت أن طقس الساعات المقبلة يشهد فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وبينت الأرصاد، أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن الطقس يشهد حالة من الاضطراب في الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط، وسرعة الرياح تتراوح من 50 إلى 60 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار.

اقرأ أيضًا:

هل تأثر القاع الأرضي لبحيرة سد النهضة بكميات المياه؟.. شراقي يوضح

7 أمصال علاجية مجانية تقدمها الصحة للمواطنين.. إليك طريقة الحصول عليها

طقس شديد البرودة يضرب أغلب أنحاء البلاد.. وتحذير للمزارعين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمطار شبورة رياح برودة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"خدمة أفضل وأسرع".. هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟
مصراوى TV

"خدمة أفضل وأسرع".. هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟
"محمد صلاح مثل المومياء".. حقيقة صورة ساخرة منسوبة لمنتخب كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

"محمد صلاح مثل المومياء".. حقيقة صورة ساخرة منسوبة لمنتخب كوت ديفوار
الإحصاء: معدل التضخم السنوي يتراجع إلى 10.3% خلال ديسمبر الماضي
اقتصاد

الإحصاء: معدل التضخم السنوي يتراجع إلى 10.3% خلال ديسمبر الماضي
بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
أخبار مصر

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
آيفون 18 خارج حسابات 2026.. ماذا تخطط آبل للإطلاق الجديد؟
أخبار و تقارير

آيفون 18 خارج حسابات 2026.. ماذا تخطط آبل للإطلاق الجديد؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان