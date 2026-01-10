أمطار متفاوتة ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان السبت، إن آخر صور عبر الأقمار الصناعية تشير إلى تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة، أنه يسود الساعات المقبلة، طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأوضحت أن طقس الساعات المقبلة يشهد فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وبينت الأرصاد، أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن الطقس يشهد حالة من الاضطراب في الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط، وسرعة الرياح تتراوح من 50 إلى 60 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار.

