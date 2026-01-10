أمريكا: مقتل 6 أشخاص في ولاية مسيسيبي والمشتبه به قيد الاحتجاز

ويست بوينت، ميسيسيبي (أمريكا)- (أ ب )

قالت السلطات الأمريكية إنه تم القبض على شخص ووضعه قيد الاحتجاز، اليوم السبت، بعد مقتل 6 أشخاص في سلسلة من عمليات إطلاق النار مرتبطة ببعضها في شرق ولاية ميسيسيبي.

وقال إيدي سكوت، مأمور مقاطعة كلاي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن "حياة عدد من الأبرياء" فقدت "بسبب العنف" في بلدة ويست بوينت، قرب حدود ولاية ألاباما.

وأضاف لمحطة تلفزيون "دبليو تي في إيه" أن ستة أشخاص قتلوا في ثلاثة مواقع.

كما كتب على فيسبوك، أن هناك مشتبها به قيد الاحتجاز، ولا يوجد أي تهديد للمجتمع.

وأضاف سكوت: "أطلب منكم الدعاء لضحايانا وعائلاتهم في صلواتكم... إن جهات إنفاذ القانون مشغولة بالتحقيق وستصدر بيانا محدث في أقرب وقت ممكن".

ولم يفصح مكتب سكوت عن مزيد من التفاصيل صباح اليوم السبت، لكنه يعتزم عقد مؤتمر صحفي لاحقا.