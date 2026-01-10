إعلان

أمريكا: مقتل 6 أشخاص في ولاية مسيسيبي والمشتبه به قيد الاحتجاز

كتب : مصراوي

03:32 م 10/01/2026

الشرطة الامريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ويست بوينت، ميسيسيبي (أمريكا)- (أ ب )

قالت السلطات الأمريكية إنه تم القبض على شخص ووضعه قيد الاحتجاز، اليوم السبت، بعد مقتل 6 أشخاص في سلسلة من عمليات إطلاق النار مرتبطة ببعضها في شرق ولاية ميسيسيبي.

وقال إيدي سكوت، مأمور مقاطعة كلاي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن "حياة عدد من الأبرياء" فقدت "بسبب العنف" في بلدة ويست بوينت، قرب حدود ولاية ألاباما.

وأضاف لمحطة تلفزيون "دبليو تي في إيه" أن ستة أشخاص قتلوا في ثلاثة مواقع.

كما كتب على فيسبوك، أن هناك مشتبها به قيد الاحتجاز، ولا يوجد أي تهديد للمجتمع.

وأضاف سكوت: "أطلب منكم الدعاء لضحايانا وعائلاتهم في صلواتكم... إن جهات إنفاذ القانون مشغولة بالتحقيق وستصدر بيانا محدث في أقرب وقت ممكن".

ولم يفصح مكتب سكوت عن مزيد من التفاصيل صباح اليوم السبت، لكنه يعتزم عقد مؤتمر صحفي لاحقا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إطلاق نار ولاية ميسيسيبي فيسبوك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أحدث 11 صورة لتركيب كمرات محور عمرو بن العاص أعلى الدائري
أخبار مصر

أحدث 11 صورة لتركيب كمرات محور عمرو بن العاص أعلى الدائري
بأسعار مخفضة.. وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان سوق اليوم الواحد (فيديو
أخبار المحافظات

بأسعار مخفضة.. وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان سوق اليوم الواحد (فيديو
بيان مهم بشأن حجز شقق الإسكان.. التخصيص يبدأ غدًا
أخبار العقارات

بيان مهم بشأن حجز شقق الإسكان.. التخصيص يبدأ غدًا
بلغت 32.41%.. "الوطنية للانتخابات" تعلن نسبة المشاركة في انتخابات النواب
حوادث وقضايا

بلغت 32.41%.. "الوطنية للانتخابات" تعلن نسبة المشاركة في انتخابات النواب
عباس شراقي يتوقع زلازل شديدة بمنقطة سد النهضة بعد عامين من الآن.. ما السبب؟
مصراوى TV

عباس شراقي يتوقع زلازل شديدة بمنقطة سد النهضة بعد عامين من الآن.. ما السبب؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- إجراءات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية اعتبارًا من 11 يناير
"مقاومة للحرارة".. ما المادة السامة في حليب أطفال نستله المسحوب من الأسواق؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار