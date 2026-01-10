إعلان

بيان مهم بشأن حجز شقق الإسكان.. التخصيص يبدأ غدًا

كتب : محمد عبدالناصر

02:37 م 10/01/2026

شقق الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدرت منصة مصر العقارية الرسمية، بيانًا أكدت فيه حرصها الكامل على تطبيق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في تنظيم مرحلة تخصيص وحدات المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية، وذلك وفقًا للضوابط والشروط المعلنة مسبقًا.

وأوضحت المنصة، أن الدخول إلى مرحلة التخصيص يقتصر فقط على المواطنين الذين سددوا جدية الحجز كاملة، واستوفوا جميع الشروط المطلوبة، مشيرة إلى أنه تم إيقاف الحسابات التي لم تستكمل سداد جدية الحجز، وكذلك الحسابات التي سددت دون اجتياز المقابلة المقررة.

وأكدت منصة مصر العقارية، أن المواطنين المؤهلين فقط سيتمكنون من الدخول إلى رابط التخصيص واختيار وحداتهم السكنية من خلال النظام الإلكتروني المعتمد، بما يضمن عدالة الإجراءات ودقتها.

كما أعلنت المنصة تفعيل أنظمة تحقق وتأمين ذكية، من بينها تقنية (reCAPTCHA)، بهدف حماية المنصة من أي محاولات تلاعب، وضمان وصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها في إطار من الشفافية والمصداقية.

وتبدأ فترة تخصيص الوحدات السكنية، اعتبارًا من يوم 11 يناير 2026، على أن تبدأ جميع مواعيد التخصيص يوميًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

إعلان

