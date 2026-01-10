إعلان

شكاوى في أول أيام امتحانات الترم الأول 2026 لصفوف النقل

كتب : أحمد الجندي

03:39 م 10/01/2026

امتحانات صفوف النقل - ارشيفية

كتب- أحمد الجندي:

مع انطلاق اليوم الأول لامتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول 2026، تصاعدت شكاوى عدد من أولياء الأمور والطلاب بشأن وجود مشكلات فنية وتنظيمية، أبرزها عدم تكافؤ النماذج الامتحانية، وأعطال في امتحانات التابلت، إضافة إلى تفاوت مستوى الانضباط داخل اللجان.

وجاءت الشكاوى من خلال جروب "حوار مجتمعي" في التعليم، حيث رصد أولياء الأمور وأدمن الجروب عددًا من الأزمات داخل اللجان الامتحانية بمختلف المحافظات.

وقالت منى أبو غالي، مؤسس جروب حوار مجتمعي: "شكاوى من التابلت، وشكاوى من عدم تكافؤ الفرص بين النماذج، وشكاوى من اللجان؛ بعضها هرج ومرج، وبعضها ملتزمة بالرقابة".

وأوضحت فاتن أحمد، أدمن جروب حوار مجتمعي: "أولى ثانوي بكالوريا، محافظة القاهرة، إدارة الشروق التعليمية، إحنا في كارثة الامتحان، طاير نصه، القطعة بتاعت القراءة مش موجودة، والنصوص داخلة على بعض، وحروف الأبجديات مش موجودة، ده غير الإجابات اللي اتغيرت، مدينة الشروق في القاهرة كل المدارس كده".

وأضافت هيدي إبراهيم، أحد أولياء الأمور: "نفس الظلم المتكرر، ونماذج سهلة، ونماذج صعبة، ونماذج في منتهى الصعوبة".

وقالت أميرة يونس: "نفس الكلام في إسكندرية، الإجابات انظر النص، مافيش نص، وتغير الإجابات مع الاختيارات".

