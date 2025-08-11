مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 في حادث تصادم بطريق "رأس سدر"

السويس - حسام الدين أحمد:

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون، بينهم أطفال، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق "رأس سدر - نفق الشهيد أحمد حمدي".

نقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي، والمتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى.

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع التصادم على بعد 5 كيلومترات بعد محطة كهرباء عيون موسى بطريق "رأس سدر - النفق"، في اتجاه النفق.

ووجه الدكتور مينا فوزي، مدير إسعاف السويس، 5 سيارات إسعاف من نقاط التمركز القريبة إلى موقع الحادث.

وأفادت المعاينة بأن التصادم وقع بين سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم "ط ج م 8496" وسيارة نقل رقم "ر أ ع 6791" بمقطورة رقم "ر ج ق 4215".

أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص بموقع الحادث، بينهم طفل ووالده وسائق السيارة الملاكي، فيما توفيت طفلة عقب وصولها إلى المجمع الطبي.

أما المصابون فهم 3 من ركاب السيارة الملاكي، تعرضوا لإصابات خطيرة، حيث فقد أحدهم الوعي نتيجة نزيف في المخ وكسر في الجمجمة، بينما يعاني مصاب آخر من كسر في الحوض ونزيف في البطن، والطفلة الثالثة فقدت الوعي وتعاني نزيفًا داخليًا، وهم من أبناء محافظة المنيا.