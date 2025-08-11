إعلان

ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية "MS Oosterdam"-صور

10:59 ص الإثنين 11 أغسطس 2025
    تحمل 2105 سائحًا.. ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية MS Oosterdam (2)
    تحمل 2105 سائحًا.. ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية MS Oosterdam (4)
    تحمل 2105 سائحًا.. ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية MS Oosterdam (5)
    تحمل 2105 سائحًا.. ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية MS Oosterdam (6)
    تحمل 2105 سائحًا.. ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية MS Oosterdam (8)
    تحمل 2105 سائحًا.. ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية MS Oosterdam (9)
    تحمل 2105 سائحًا.. ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية MS Oosterdam (3)
    تحمل 2105 سائحًا.. ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية MS Oosterdam (1)
الإسكندرية - محمد عامر:

استقبل ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، السفينة السياحية "MS Oosterdam" القادمة ضمن جولة بموانئ البحر المتوسط، وعلى متنها 2888 راكبًا، بينهم 2105 سائح و783 فردًا من طاقمها.

ورست السفينة، التي ترفع علم هولندا وتتبع الوكيل الملاحي "إنشكيب"، على أرصفة محطة الركاب البحرية بالميناء في الساعة السادسة صباحًا، ومن المقرر أن تغادر مساء غدا الثلاثاء متجهة إلى ميناء ليماسول القبرصي.

ونظمت إدارة الميناء بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، حفل استقبال مميز شمل عروضًا فنية وفلكلورية نالت إعجاب السائحين الذين تفاعلوا معها بالرقص والغناء والتقاط الصور التذكارية.

وأوضح اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الهيئة حرصت على تأمين دخول السفينة ومرافقتها منذ اقترابها من الميناء عبر القاطرات ولنشات الإرشاد، تحت إشراف مباشر من برج الإرشاد الراداري، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة الفنية والأمنية المعتمدة.

وأضاف أن الإدارة العامة لحركة الركاب أشرفت على استقبال السائحين وتيسير إجراءات نزولهم في زمن قياسي، لينطلقوا في برنامجهم السياحي الذي يتضمن زيارة أبرز معالم الإسكندرية الأثرية والثقافية، في إطار حرص الهيئة على تعزيز التجربة السياحية وترويج السياحة البحرية في الموانئ المصرية على المستوى العالمي.

كان في استقبال السفينة قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وممثلي وزارتي النقل والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الإسكندرية، إلى جانب الجهات الأمنية المعنية، في إطار التنسيق لضمان حسن التنظيم وسرعة إنهاء الإجراءات.

