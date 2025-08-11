محافظ أسيوط يسلم تعويضات مالية على 70 أسرة من عرب المدابغ (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مراسم تسليم التعويضات المالية لـ70 أسرة من سكان عمارتين بمساكن الإيواء في منطقة عرب المدابغ التابعة لمركز أسيوط، وذلك عقب تصنيف المباني كمنشآت تمثل خطورة داهمة على حياة السكان والمناطق المحيطة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

حضر الفعالية عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم: الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وأحمد عبد الحكيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، إلى جانب أحمد صبحي مدير عام الحسابات، وأشرف محمد مدير الشؤون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن صرف التعويضات يأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والذي يشمل تعويض سكان أربع عمارات تضم 244 وحدة سكنية، وتوفير مساكن بديلة آمنة لهم.

وأكد "أبو النصر"، أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إزالة مصادر الخطر وتوفير بيئة سكنية آمنة تضمن حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن منطقة عرب المدابغ عانت طويلًا من مشكلات عمرانية وخدمية، وأن خطة التطوير ستشمل مناطق أخرى بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات وصرف التعويضات بشفافية وعدالة، ضمن خطة متكاملة لتحسين جودة الحياة، لافتًا إلى أن أعمال الإخلاء وإزالة العمارتين المتبقيتين بالمنطقة جارية، تمهيدًا لصرف التعويضات لسكانهما قريبًا.

وخلال لقائه بالأهالي، نقل المحافظ توصيات الرئيس السيسي بضرورة الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا استعداده لدعم الأسر في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم دخلًا مستدامًا، مثل تربية الدواجن، أو مشروعات الخياطة، أو تسليم أفران منزلية وأثواب قماش ودقيق، وغيرها من الأنشطة التي تتناسب مع قدراتهم واحتياجات المجتمع المحلي.