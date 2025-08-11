جنوب سيناء ترفع مستوى السلامة المهنية لعمال الدليفري في شرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية العمل، بجنوب سيناء، لجانًا لحصر عمال الدليفري بمدينة شرم الشيخ، ونظمت محاضرات توعوية لهم حول إجراءات السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بشأن تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وقالت وفاء نجاح، مدير مديرية العمل: "إن مكتب السلامة والصحة المهنية بشرم الشيخ قام بحصر عمال الدليفري وتوعيتهم بإجراءات السلامة والصحة المهنية، مع التأكيد على التزام المنشآت بتطبيق معايير السلامة".

وأضافت مدير مديرية العمل، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على نشر الوعي بالإجراءات الوقائية التي تضمن حماية العاملين خلال أداء مهامهم، لا سيما أن عمال التوصيل يتعرضون لمخاطر يومية تتطلب التزامًا صارمًا بتعليمات السلامة مثل ارتداء الخوذ والسترات العاكسة ومهمات الوقاية الشخصية.

وأوضحت مدير مديرية العمل في تصريح، اليوم الإثنين، أن المديرية حريصة على تنفيذ خطط التوعية من خلال استهداف كافة عمال توصيل الطلبات بالمحافظة، سعيًا نحو بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا.

وأضافت وفاء نجاح، أنه جاري أيضًا تنظيم ندوات خاصة بدعم حقوق العمال وتعزيز الوعي بقانون العمل الجديد، ضمن جهود المتابعة الميدانية المستمرة التي تبذلها المديرية، للتأكيد على حرص الدولة على حماية حقوق العاملين، خاصة في قطاع السياحة الذي يُعد من أبرز دعائم الاقتصاد الوطني.

وأكدت "نجاح"، أن الندوات تناقش قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بهدف نشر الثقافة القانونية بين العاملين وأصحاب الأعمال، وتعزيز بيئة عمل قائمة على الحقوق والواجبات المتبادلة.