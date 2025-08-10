بالصور- محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال زيارتها للمحافظة، يرافقها وفد من المجلس يضم الدكتور كرم ملاك عضو مجلس إدارة المجلس، والدكتور ناصر مسلم مستشار المجلس.

وأكد المحافظ أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية " دوّي" التي تم إطلاقها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي - قرينة السيد رئيس الجمهورية، و بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بهدف تعزيز تمكين الفتيات وضمان حقوقهن في الحماية والمشاركة الفعالة، بالتركيز على الأبعاد الاجتماعية والتعليمية، من خلال عدد كبير من الأنشطة تستهدف الأطفال وأولياء الأمور ومسئولي خدمات وأنشطة حماية حقوق الطفل بكافة الجهات التنفيذية.

هذا ويشمل برنامج الزيارة تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات و ورش العمل على مدار خمسة أيام.