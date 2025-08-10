إعلان

بالصور- محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة

02:26 م الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة (2)
  • عرض 4 صورة
    محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة (3)
  • عرض 4 صورة
    محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال زيارتها للمحافظة، يرافقها وفد من المجلس يضم الدكتور كرم ملاك عضو مجلس إدارة المجلس، والدكتور ناصر مسلم مستشار المجلس.

وأكد المحافظ أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية " دوّي" التي تم إطلاقها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي - قرينة السيد رئيس الجمهورية، و بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بهدف تعزيز تمكين الفتيات وضمان حقوقهن في الحماية والمشاركة الفعالة، بالتركيز على الأبعاد الاجتماعية والتعليمية، من خلال عدد كبير من الأنشطة تستهدف الأطفال وأولياء الأمور ومسئولي خدمات وأنشطة حماية حقوق الطفل بكافة الجهات التنفيذية.

هذا ويشمل برنامج الزيارة تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات و ورش العمل على مدار خمسة أيام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المجلس القومي للأمومة والطفولة سحر السنباطي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟