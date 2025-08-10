إعلان

محافظ المنوفية يكرم أسرة رئيس قطاع مياه الشرب الراحل تقديرًا لعطائه

12:42 م الأحد 10 أغسطس 2025
المنوفية- أحمد الباهي:

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، أسرة المهندس الراحل شاكر محمد شاكر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والذي توفي مؤخرًا إثر أزمة صحية مفاجئة، تقديرًا لإخلاصه وتفانيه في خدمة القطاع طوال فترة عمله.

جاء التكريم خلال لقاء المحافظ بأسرة الفقيد في مكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وسلم المحافظ لأسرة الفقيد شهادة تقدير ودرع المحافظة، عرفانًا بما قدمه من جهود مخلصة وأداء متميز ساهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته، داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته.

وأعربت أسرة الفقيد عن شكرها وامتنانها للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدين أن هذا التكريم سيظل وسام فخر واعتزاز في قلوبهم.

المنوفية إبراهيم أبو ليمون شاكر محمد شاكر
