أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عن تنفيذ أعمال صيانة لـ197 مدرسة على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 227 مليون جنيه، تشمل أعمال الصيانة البسيطة والشاملة، وذلك ضمن استعدادات المديرية لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضح دسوقي، في بيان صادر اليوم الأحد، أن أعمال الصيانة تُنفذ بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، وتغطي جميع أحياء ومدن ومراكز المحافظة، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع التعليم، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار وكيل الوزارة إلى التنسيق الكامل مع المهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية.

وشدد دسوقي على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية المحددة للانتهاء من أعمال الصيانة، وتوزيع المقاعد المدرسية على المدارس التي تخضع لأعمال الإنشاء والتطوير، لضمان جاهزيتها قبل بدء العام الدراسي، بما يعكس صورة حضارية للمدارس ويعزز شعور الطلاب بالانتماء والولاء لمؤسساتهم التعليمية.

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى عبد الفتاح أن عدد المدارس التي خضعت لأعمال الصيانة العاجلة بلغ 86 مدرسة تم الانتهاء منها وتسليمها، فيما أوشكت أعمال الصيانة الشاملة على الانتهاء في 111 مدرسة، ليصل إجمالي المدارس التي تم تطويرها إلى 179 مدرسة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية من مهندسي الهيئة لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة من خطة التطوير.