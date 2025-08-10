منها محل كشري شهير.. تفاصيل حريق بمحيط المؤسسة فى شبرا الخيمة -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة شبرا الخيمة، اليوم، حالة من الذعر بعد اندلاع حريق ضخم في محلين تجاريين بالقرب من محطة مترو المؤسسة.

والتهمت النيران محل كشري شهير ومحل عصير قصب، مما دفع قوات الحماية المدنية للتحرك فورًا لاحتواء الموقف.

بدورها، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومحاصرتها، في محاولة لمنع امتدادها إلى مزيد من المنشآت التجارية المجاورة.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحال والمباني السكنية المجاورة، وهو ما حال دون وقوع كارثة أكبر.

أكد شهود عيان أن الحريق بدأ في المحلين، وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف في سماء المنطقة، مما أثار قلق الأهالي.

وبحسب المصادر الأولية، أصيب شخصان، الأول بحروق وآخر باختناق، ولم يسفر الحريق عن أي وفيات.

تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، بينما يعمل المسؤولون على حصر الخسائر المادية التي لحقت بالمحلين.