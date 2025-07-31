الوادي الجديد – محمد الباريسي:



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 27 مايو 2025، القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2025 بإنشاء جامعة الوادي الجديد الأهلية، كخطوة استراتيجية لدعم منظومة التعليم العالي في مصر، وفتح آفاق جديدة أمام طلاب الصعيد والمناطق النائية. تضم الجامعة خمس كليات هي: الصيدلة، الطب البيطري، العلوم، الزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، وتُعد من الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح.



بدوره، أعرب الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، عن بالغ امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الجامعة كانت حلمًا لأهالي الوادي الجديد وأصبحت واقعًا ملموسًا على أرض المحافظة. وصرّح قائلًا في تصريحات خاصة لمصراوي: "الرئيس السيسي هو الداعم الأول لإنشاء الجامعة، ووجّه بتوفير كافة أوجه الدعم لتخرج بهذا الشكل المشرف، وتستوعب الأعداد المتزايدة من أبناء المحافظات الراغبين في التعليم الجامعي الجيد".

كما وجه طنطاوي الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، ومحافظ الوادي الجديد اللواء الدكتور محمد الزملوط، لدورهم المحوري في دعم المشروع منذ لحظاته الأولى.



أكدت وزارة التعليم العالي أن إدراج جامعة الوادي الجديد الأهلية ضمن تنسيق الجامعات اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026 يُعد نقلة كبيرة في خارطة التعليم الجامعي المصري، حيث تأتي الجامعة ضمن سلسلة من 12 جامعة أهلية جديدة جرى الإعلان عنها مؤخرًا، من بينها جامعات السويس، الأقصر، وعين شمس الأهلية.



كليات وبرامج بمواصفات عالمية

تقدم الجامعة حزمة من البرامج الدراسية المعتمدة والموجهة لسوق العمل، حيث جرى تحديد مصروفات تناسب تنوع المستويات الاقتصادية، وهي كما يلي:

كلية الصيدلة:

•برنامج صيدلة فارم دي: 80,000 جنيه

•برنامج الصيدلة الإكلينيكية: 90,000 جنيه

كلية الطب البيطري:

•المصروفات السنوية: 70,000 جنيه

كلية العلوم:

•الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

•الكيمياء والبيولوجيا والأدلة الجنائية

•الكيمياء الحيوية

•لكل برنامج: 50,000 جنيه

كلية الزراعة:

•المصروفات: 35,000 جنيه

كلية اللغات والعلوم الإنسانية:

•الترجمة التحريرية والفورية (إنجليزي وفرنسي): 35,000 جنيه

•برنامج الجيوماتكس: 45,000 جنيه

يجري سداد المصروفات على قسطين متساويين مع بداية كل فصل دراسي، وتُستثنى من ذلك المصروفات الإدارية وتأمين المعامل والسكن الجامعي.



تقع الجامعة في الخارجة – الكيلو 10 طريق الخارجة/أسيوط، وقد جرى توقيع اتفاقية بين جامعة الوادي الجديد الأهلية وجامعة بنها لتطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة، حيث جرى التعاقد مع شركة "بداية" لتصميم موقع يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، ويُسهم في تسهيل الخدمات الأكاديمية والإدارية.

وعن ذلك، صرّح الدكتور طنطاوي:"هذا التعاون مع جامعة بنها خطوة على طريق التحول الرقمي، ويأتي ضمن رؤيتنا للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الرابع تقدم خدمات إلكترونية متكاملة تشمل التقديم، التوظيف، والتواصل مع الطلاب".



وأكد أن تأسيس جامعة الوادي الجديد الأهلية يُعد أكثر من مجرد مشروع تعليمي، بل هو استثمار في الإنسان، وتنمية لقدرات الشباب في إحدى أهم محافظات مصر الواعدة ومع انطلاق الدراسة رسميًا في العام الجامعي الجديد، تضع الجامعة أولى لبنات مستقبل أكاديمي مزدهر، وتفتح الباب أمام أجيال من الطلبة لصناعة فارق حقيقي في مجتمعاتهم.







