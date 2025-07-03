‬صور أولى تكشف حجم الحادثة.. آثار انفجار مصنع أدوات صحية بالدقهلية

الدقهلية -رامي محمود:

رصد "مصراوي" آثار انفجار وقع داخل مصنع لإنتاج البانيو والأدوات الصحية بقرية سلطان التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية، داخل غرفة ضغط هواء الرش مما نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين جراء الحادث.

وكان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد هيثم منصور، مأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع انفجار هائل داخل مصنع لإنتاج الأدوات الصحية بقرية سلطان.

انتقل مدير أمن الدقهلية وضباط مباحث مركز شرطة المنصورة إلى موقع الحادث للتأكد من وصول كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث( الحماية المدنية - الإسعاف - الصحه - مجلس مدينة مركز المنصوره - شركات المرافق - التضامن الاجتماعي ).

كما انتقل إلى موقع الحادث المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة المنصوره، ووصلت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج .

و بالفحص تبين أن الانفجار كان داخل خزان ضغط الهواء بغرفة الرش مما تسبب الحادث في وقوع 2 حالة وفاة وعدد 9 حالات إصابة متنوعة نتيجة الانفجار.



جرى نقل 8 حالات إلى مستشفى أجا، وحالة إلى مستشفى الطوارئ جامعة المنصورة، وإيداع حالات الوفاة ثلاجة مستشفى الطوارئ جامعة المنصورة لحين إخطار النيابة العامة وإنهاء إجراءات الدفن.



من جانبه كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمتابعة حالة المصابين بالمستشفيات وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

كما كلف المحافظ، الدكتورة هالة عبدالرازق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة الانتقال إلى المستشفيات لصرف التعويضات اللازمة للمصابين وأسر المتوفين.







