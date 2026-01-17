إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات السبت

كتبت- ميريت نادي:

10:25 ص 17/01/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية السبت 17-1-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4100 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5270 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6150 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7030 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 49200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 70300 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 218633 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 351500 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.43% إلى نحو 4596 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

