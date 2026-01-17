23 صورة ترصد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات

كتب- محمد أبو بكر:

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2026 اليوم السبت 17 يناير في محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، ضرورة التزام الطلاب بالقواعد والتعليمات داخل اللجان، ومراعاة جميع الإجراءات الوقائية والصحية، لضمان أداء الامتحانات في بيئة آمنة ومهيأة بشكل يتيح للطلاب التركيز وتقديم أفضل أداء لهم.

وشددت الوزارة على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في هدوء وانضباط، داعية الطلاب إلى التحلي بالثقة بالنفس والابتعاد عن التوتر والقلق لضمان أداء الامتحان على الوجه الأمثل.

وشددت "التعليم"، على ضرورة كتابة البيانات الشخصية بدقة، واتباع تعليمات المراقبين بدقة، وعدم الالتفات لأي محاولات تشتيت داخل اللجنة، مع التأكيد على عدم التسرع في تسليم ورقة الإجابة ومراجعة الإجابات جيدًا قبل التسليم.

