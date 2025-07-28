ضبط 6600 رغيف مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء في الدقهلية (صور)

الدقهلية ـ رامي محمود:

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز مستمرة بشكل يومي، لمواجهة أي محاولات للتلاعب بالدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخبز يثبت تورطه في التلاعب بقوت المواطنين وحقوقهم المشروعة في الحصول على الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان المقررة.

وأوضح المحافظ أن حملة تفتيشية نُفذت اليوم أسفرت عن ضبط 6600 رغيف خبز مدعم، بما يعادل 10 شيكارات دقيق، كانت مُعدة للبيع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، في مخالفة صارخة تمثل حرمانًا للمواطنين من حقهم في الدعم الغذائي.

وشملت الحملة عددًا من المخابز بمركز المنصورة، وأسفرت عن تحرير العديد من المحاضر، أبرزها:

5 محاضر لنقص وزن رغيف الخبز المدعم، تراوح النقص فيها بين 17 و34 جرامًا.

محضر بتصرف غير قانوني في كمية دقيق مدعم بلغت 7 شيكارات.

4 محاضر لعدم وجود قائمة بيانات بالمخبز.

4 محاضر لعدم وجود سجل تفتيش.

وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخابز المخالفة، وتحرير المحاضر الرسمية تمهيدًا للعرض على النيابة.

وشدد محافظ الدقهلية على أن الحملات المفاجئة لن تتوقف، مؤكدًا التعامل بحزم مع كل من يتلاعب في منظومة الدعم أو يسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب حقوق المواطنين.

ودعا "مرزوق" المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تُرصد داخل المخابز، مؤكدًا أن الدولة جادة في التصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحق المواطن في الدعم، وأن هذه الحملات تمثل رسالة واضحة بأن التلاعب بقوت الناس لن يُسمح به تحت أي ظرف.

شارك في الحملة محمد صلاح، مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، يرافقه الدكتور إسماعيل تركي والدكتور أحمد العيسوي من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالدقهلية.