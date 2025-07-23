الدقهلية ـ رامي محمود:

أبدى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، غضبًا شديدًا خلال جولة تفقدية مفاجئة بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة، صباح اليوم الأربعاء.

كانت الجولة تهدف لمتابعة سير العمل في ملفات التصالح وخدمة المواطنين، لكن المحافظ اكتشف تكدسًا كبيرًا وازدحامًا من المواطنين، مع عدم وجود مقاعد كافية لهم.

وعبّر محافظ الدقهلية، عن استيائه الشديد وعدم رضاه عن الأداء بالمركز التكنولوجي، بسبب الزحام والتباطؤ في إنهاء مصالح المواطنين.

وقال المحافظ محذِّرًا: "آخر إنذار"، موجهًا على الفور بتوفير مقاعد إضافية وتوسعة استراحة المواطنين.

لم يغادر المحافظ المركز حتى تم إحضار المقاعد والانتهاء من وضعها وجلوس المواطنين في أماكنهم، واستدعى مرزوق، اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة ريهام أحمد، مدير المكتب الفني وعضو اللجنة المشرفة على المراكز التكنولوجية، والمهندسة فريدة عبد الله، مدير الإدارة الهندسية، ووجّههم بالبقاء في المركز التكنولوجي ومتابعة الموقف، والتعامل السريع مع التزاحم، والعمل على إنهاء كافة الملفات للمواطنين الموجودين، وعدم إغلاق المركز حتى استيفاء وتقديم الخدمة لآخر مواطن.

كما أكد المحافظ على ضرورة توفير أماكن مناسبة لاستقبال المواطنين، وزيادة مساحة استراحة الانتظار والمقاعد لاستقبالهم بشكل لائق، وتنظيم عملية ترددهم بأولوية الحضور.

ووجه إنذارًا شديد اللهجة للمسؤولين بالمركز التكنولوجي، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في حال تكرار هذا المشهد.