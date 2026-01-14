سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره مسجلا قمة تاريخية جديدة بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 38 جنيهًا، مسجلا قمة تاريخية جديدة بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 13-11-2026، مقارنةً بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6965 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6095 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5225 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4065 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2900 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 216660 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 48760 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.47% إلى نحو 4619 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.