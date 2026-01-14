إعلان

بعد غارة أوكرانية.. 4 إصابات وحريق بموقع صناعي في روستوف الروسية

كتب : مصراوي

06:28 ص 14/01/2026

غارة أوكرانية

وكالات

أعلنت سلطات مقاطعة روستوف في جنوب روسيا، إصابة 4 أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، واندلاع حريق في المنطقة الصناعية لمدينة روستوف بعد غارة شنتها مسيرات أوكرانية الليلة الماضية.

قال حاكم المقاطعة يوري سلوسار، فجر اليوم الأربعاء: "نتيجة للغارة الجوية، أُصيب 4 من سكان روستوف، بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، ويقيم الأطباء حالة المصابين بأنها متوسطة الخطورة".

وأضاف أن جميع المصابين نقلوا إلى مستشفى روستوف للطوارئ، لتلقي العلاج.

وأشار سلوسار إلى أن هجوم المسيرات تسبب في اندلاع حريق في مرافق مؤسسة صناعية ومستودع في المنطقة الصناعية الغربية لمدينة روستوف، مضيفا أنه تم إخماد أحد الحريقين واحتواء الثاني بحلول الساعة 5:30 فجرا.

وأفاد الحاكم أيضا بتضرر عدة شقق في مبنى سكني متعدد الطوابق في غرب المدينة جراء الغارة، وأنه تم تجهيز مأوى مؤقت لسكانها.

كما احترق منزلان خاصان وتضرر سقف منزل آخر في المنطقة المستهدفة، وفقا لروسيا اليوم.

غارة أوكرانية غارة أوكرانية على روسيا روسيا أوكرانيا

