فصيل كردي يزعم السيطرة على قاعدة لـ الحرس الثوري غرب إيران

كتب : مصراوي

06:30 ص 14/01/2026

الحرس الثوري الإيراني

وكالات

أعلن ما يسمى بالجيش الوطني الكردستاني (SMK)، الجناح العسكري لحزب حرية كردستان (PAK)، اليوم الأربعاء، عن سيطرته الكاملة على قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني بمدينة كرمانشاه غرب إيران.

زعم الحزب في بيان، أن وحدات "دالاهو" شنت هجوما سريعا من اتجاهين على مقر الحرس الثوري في منطقة "دره دريج" بمدينة كرمانشاه، مما أدى لاختراق القاعدة والسيطرة عليها.

وزعم التنظيم مقتل 4 عناصر على الأقل من الحرس الثوري وفرار آخرين، بينما وصفت العملية بأنها "رد انتقامي" على مقتل متظاهرين ومقاتلين أكراد في مواجهات سابقة شهدتها المنطقة في 8 يناير.

كانت السلطات الإيرانية اعترفت بوقوع اشتباكات في كرمانشاه في 8 يناير، أسفرت عن مقتل عنصرين من الحرس الثوري، لكنها لم تعلق رسميا حتى الآن على ادعاء السيطرة الكاملة على القاعدة العسكرية.

تأتي هذه المزاعم وسط موجة احتجاجات واسعة وتوترات تشهدها إيران منذ ديسمبر الماضي، وفقا لروسيا اليوم.

