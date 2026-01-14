إعلان

برودة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان بالدرجات)

كتب : مصراوي

06:00 ص 14/01/2026
القاهرة - مصراوي:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من اغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر واتجاه الرياح : جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر: مضطرب وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

العاصمة الإدارية 19 09

6 أكتوبر 19 08

بنها 18 11

دمنهور 17 10

وادى النطرون 19 09

كفر الشيخ 17 10

بلطيم 17 10

المنصورة 17 11

الزقازيق 18 11

شبين الكوم 18 10

طنطا 17 10

دمياط 17 12

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 18 09

السويس 19 10

العريش 18 10

رفح 17 09

رأس سدر 20 09

نخل 15 02

كاترين 11 00

الطور 19 10

طابا 16 07

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 11

الإسكندرية 18 11

العلمين 17 10

مطروح 17 10

السلوم 18 09

سيوة 17 05

رأس غارب 19 10

سفاجا 20 11

مرسى علم 21 12

الشلاتين 25 15

حلايب 21 16

أبو رماد 23 14

مرسى حميرة 25 15

ابراق 22 14

جبل علبة 22 14

رأس حدربة 21 16

الفيوم 18 08

بني سويف 17 09

المنيا 19 06

أسيوط 19 06

سوهاج 19 08

قنا 20 09

الأقصر 20 10

أسوان 21 10

الوادي الجديد 19 06

أبو سمبل 21 11

