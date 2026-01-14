"يديعوت أحرونوت": إسرائيل تتابع الأزمة في إيران على أعلى المستويات



وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، إن الأزمة المتفاقمة في إيران تُناقش حاليا على أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله: "إن نطاق وتوقيت وشكل أي إجراء أميركي ضد إيران لا يزال غير واضح".

وأوضحت الصحيفة، أنه يتم إطلاع المجلس الوزاري الأمني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على سيناريوهات عدة تشمل احتمال انهيار النظام الإيراني والتدخل الأمريكي المباشر.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد قالت: إنه إذا قرر الرئيس ترامب إصدار أمر بشنّ هجوم على إيران فإن خياراته "محدودة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الخيارات المحدودة أمام ترامب إذا قرر شنّ هجوم على إيران يرجع إلى نقل الأفراد والمعدات العسكرية إلى منطقة الكاريبي.

ووفق الصحيفة يوجد حاليا 6 سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية فقط في الشرق الأوسط، منها 3 سفن قتالية ساحلية، و3 مدمرات، مقابل 12 سفينة في منطقة الكاريبي.

كان ترامب قد قال في تصريحات الثلاثاء، إنه لدى القيادة الإيرانية مشكلة كبيرة، مضيفا: "آمل أن لا يقتلوا الناس، ويبدو لي أنهم أساءوا التصرف بشدة، لكن هذا غير مؤكد".

تابع ترامب: "رسالتي إلى القيادة الإيرانية أن عليهم إظهار الإنسانية"، مشددا على أنه "سنعرف عدد قتلى المحتجين في إيران بدقة وسنتصرف بناء على ذلك".

واتهمت الحكومة الإيرانية الثلاثاء الولايات المتحدة باختلاق ذريعة للقيام بتدخل عسكري، بعدما هدد ترامب باتخاذ إجراء قوي للغاية بشأن القمع الدامي للاحتجاجات التي تهز إيران.

وكتبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على منصة "إكس": "أوهام الولايات المتحدة وسياستها تجاه إيران تقوم على أساس تغيير النظام، بحيث تستخدم العقوبات والتهديدات والاضطرابات المدبرة والفوضى كأسلوب عمل لتصنيع ذريعة لتدخل عسكري" قائلة إن "قواعد اللعبة" التي تتبعها واشنطن "ستفشل مجددا".

وقال ‌سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس "⁠تتحمل الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي مسؤولية قانونية مباشرة لا جدال فيها ‌عن الخسائر ‍في أرواح المدنيين الأبرياء، ولا سيما بين الشباب"، وفقا لسكاي نيوز.