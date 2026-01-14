في نقاط.. أبرز المعلومات عن مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بصعيد مصر، في إطار جهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويهدف المشروع إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

تفاصيل المشروع:

المشروع من تطوير شركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، ويُعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية في مصر وأفريقيا.

المرحلة الأولى بقدرة 500 ميجاوات، مدعومة بنظام تخزين طاقة بالبطاريات بسعة 200 ميجاوات/ساعة.

من المتوقع أن تصل القدرة الإجمالية للمشروع عند اكتماله إلى نحو 1000 ميجاوات عبر مرحلتين.

يسهم المشروع في دعم الشبكة الكهربائية الوطنية وتوفير كهرباء نظيفة لملايين المنازل، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي.

التمويل والاستثمارات:

تبلغ استثمارات المشروع نحو 600 مليون دولار أمريكي.

تم دعم المشروع بمشاركة عدة مؤسسات مالية عالمية، من بينها:

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

البنك الأفريقي للتنمية (AfDB).

البنك البريطاني للاستثمار الدولي (BII).

أهمية المشروع:

يُعد مشروع "أوبيليسك" من أكبر محطات الطاقة الشمسية في أفريقيا وأكثرها تطورًا، ويضم أحد أكبر أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق واسع في مصر.

* يسهم المشروع في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المصري، ضمن خطة الدولة للوصول إلى نحو 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

* يوفر المشروع فرص عمل عديدة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، ويعزز استدامة البيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية.