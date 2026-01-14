مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السنغال في أمم أفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب السنغال، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

ومن المقرر إقامة مباراة المنتخب الوطني اليوم أمام السنغال، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن حسام حسن المدير الفني للفراعنة لا ينوي إجراء أي تغييرات، على تشكيل المنتخب الذي بدأ به المباراة السابقة أمام كوت ديفوار، في ربع نهائي أمم أفريقيا.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة وأحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي وإمام عاشور

خط الدفاع: محمد صلاح وعمر مرموش

ويذكر أن منتخب مصر، كان قد تمكن من التأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025، بعدما حقق الفوز على حساب كوت ديفوار في ربع النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

