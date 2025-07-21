"زراعة المنوفية": تحقيق عاجل في رسوب 80% من الطلاب بمادة واحدة (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

فتحت جامعة المنوفية تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات نتائج صادمة تم تداولها لطلاب كلية الزراعة، والتي أظهرت رسوب 311 طالبًا في مادة "الاقتصاد الزراعي"، مقابل نجاح 75 طالبًا فقط، مما أثار حالة واسعة من الجدل والغضب في الأوساط الطلابية.

وأعلن الدكتور ناصر عبد الباري، نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة قررت إحالة الواقعة بالكامل للتحقيق الفوري.

وأكد في تصريحات رسمية أن الكشوف المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي "غير رسمية"، مشددًا على أن نتائج التحقيق ستُعلن بشفافية تامة فور الانتهاء منها.

كما دعا الطلاب وأولياء الأمور إلى التزام الهدوء وعدم الانسياق وراء المنشورات غير الموثوقة.

وكانت حالة من الصدمة قد سادت بين طلاب الكلية بعد انتشار صور لكشوف النتائج، حيث اعتبر العديد منهم أن نسبة الرسوب المرتفعة، التي تقارب 80% من إجمالي الطلاب في المادة، تشير إلى وجود خطأ محتمل في عملية التصحيح أو المراجعة. وقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي نقاشات حادة بين الطلاب وأعضاء بهيئة التدريس حول الواقعة.

ويُذكر أن حالة التوتر تفاقمت بسبب تداول شائعات أخرى غير مؤكدة حول إلغاء الفصل الدراسي الصيفي بالكلية، وهو ما زاد من حالة الغضب بين الطلاب، نظرًا لما قد يترتب عليه من إهدار للوقت والجهد والموارد المالية.