حريق هائل يلتهم محلا تجاريا في منطقة كليوباترا بكورنيش الإسكندرية
كتب : محمد البدري , محمد عامر
الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:
سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع داخل محل تجاري على طريق الكورنيش بمنطقة كليوباترا، دون وقوع إصابات.
تلقى قسم شرطة سيدي جابر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في محل كائن بالعقار رقم 156 بطريق الكورنيش، نطاق حي شرق، وانتقلت قوة أمنية من القسم يرافقها قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ.
وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل محل تجاري مغلق، وتصاعد ألسنة اللهب دون امتداد النيران إلى المحال المجاورة.
تمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، فيما جرى ندب الأدلة الجنائية بمعاينة موقع البلاغ لبيان أسباب الحريق.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.