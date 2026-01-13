إعلان

حريق هائل يلتهم محلا تجاريا في منطقة كليوباترا بكورنيش الإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

10:36 ص 13/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق في محل تجاري بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية ٤
  • عرض 4 صورة
    حريق في محل تجاري بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية ٢
  • عرض 4 صورة
    حريق في محل تجاري بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية ٣

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع داخل محل تجاري على طريق الكورنيش بمنطقة كليوباترا، دون وقوع إصابات.

تلقى قسم شرطة سيدي جابر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في محل كائن بالعقار رقم 156 بطريق الكورنيش، نطاق حي شرق، وانتقلت قوة أمنية من القسم يرافقها قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل محل تجاري مغلق، وتصاعد ألسنة اللهب دون امتداد النيران إلى المحال المجاورة.

تمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، فيما جرى ندب الأدلة الجنائية بمعاينة موقع البلاغ لبيان أسباب الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق هائل يلتهم محل تجاري الحماية المدنية بالإسكندرية منطقة كليوباترا بكورنيش الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

علي جمعة يوضح معنى وصف سيدنا محمد "صخرة الكونين وسند العالمين"
أخبار

علي جمعة يوضح معنى وصف سيدنا محمد "صخرة الكونين وسند العالمين"

أستراليا تطلب من رعاياها مغادرة إيران فورًا
شئون عربية و دولية

أستراليا تطلب من رعاياها مغادرة إيران فورًا
موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو والقناة الناقلة
لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟.. 6 أسباب محتملة
نصائح طبية

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟.. 6 أسباب محتملة
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 13-1: أموال في الطريق لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 13-1: أموال في الطريق لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون
تأجيل بدء امتحانات الغد لمدة ساعة في هذه المحافظة.. بسبب الطقس السيئ
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد