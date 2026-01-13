"في جيبنا".. 13 صور مثيرة للجدل من لاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر

باريس أف سي يقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا (فيديو)

غائب منذ أكثر من 60 عاما.. أمم أفريقيا 2025 تسجل رقما تاريخيا

أمم أفريقيا 2025 تسجل رقما تاريخيا في عدد الحضور الجماهيري

يلاقي فريق مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء الموافق 13 يناير، ضمن مواجهات دور نصف النهائي في كأس الكاراباو.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل يونايتد.

ويذكر أن من سيفوز في المباراة سوف يتأهل إلى نهائي كأس الكاراباو، ليلاقي الفائز من مباراة أرسنال وتشيلسي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات كأس الكاراباو، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".