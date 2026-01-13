مباريات الأمس
موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

07:00 ص 13/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي ووست هام (3)
  • عرض 5 صورة
    النرويجي هالاند
  • عرض 5 صورة
    هالاند وفودين
  • عرض 5 صورة
    هالاند

يلاقي فريق مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء الموافق 13 يناير، ضمن مواجهات دور نصف النهائي في كأس الكاراباو.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل يونايتد.

ويذكر أن من سيفوز في المباراة سوف يتأهل إلى نهائي كأس الكاراباو، ليلاقي الفائز من مباراة أرسنال وتشيلسي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات كأس الكاراباو، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد كأس كاراباو موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم موعد مباراة مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

