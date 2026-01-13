إعلان

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ المحور الجديد لربط البداري بطريق البحر الأحمر

كتب : محمود عجمي

11:09 ص 13/01/2026
تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ المحور التنموي الجديد الذي يربط مركز البداري بطريق البحر الأحمر، من خلال تقنية البث المباشر داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، في إطار المتابعة اللحظية للمشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة.

حضر المتابعة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والأستاذ خالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء أحمد حسني مستشار المحافظ، والمهندس حسن يونس مستشار المحافظ للطرق، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير عام مديرية الطرق والنقل.

وأكد المحافظ أهمية المحور الاستراتيجي في تسهيل حركة النقل والتجارة وربط التجمعات السكانية بالمراكز الحيوية داخل المحافظة، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الزراعي والصناعي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تحقيق رؤية مصر 2030 لتنمية الصعيد.

وأوضح أبو النصر أن أعمال التمهيد والتسوية مستمرة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر، وبمتابعة نوابه، مع دعم من وحدة الإنقاذ السريع، والدفع بمعدات إضافية من المراكز المجاورة، لضمان سرعة الإنجاز وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع، الذي بدأ من قرية عرب مطير، يمتد لمسافة 36 كيلومترًا، مشددًا على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية والمشاركة المجتمعية لتذليل أي معوقات، مع استمرار المتابعة اليومية للأعمال.

واختتم أبو النصر بالتأكيد على أن المحور الجديد يمثل شريانًا للتنمية داخل المحافظة، لما يوفره من فرص استثمارية وخدمة مشروعات التوسع العمراني والتنمية المستدامة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتوسيع الرقعة الزراعية، ورفع القيمة الاقتصادية للمنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم مشروعات التنمية بالصعيد لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

أسيوط طريق البحر الأحمر هشام أبو النصر

