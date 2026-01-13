رحلة "لقمة العيش" تنتهي في العناية.. غيبوبة لموظفة سقطت من قطار بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيبت موظفة، اليوم الثلاثاء، بإصابات خطيرة جراء سقوطها من أحد القطارات أثناء توجهها إلى عملها بمحطة فاو غرب التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقلها إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بإصابة سيدة عقب سقوطها من القطار أثناء توقفه بمحطة فاو غرب بدائرة المركز.

وبالفحص، تبين أن المصابة تُدعى إيمان ع. ح، تبلغ من العمر 45 عامًا، مقيمة بمدينة نجع حمادي، وتعمل موظفة بالوحدة المحلية لقرية فاو، حيث سقطت من القطار خلال توجهها إلى مقر عملها، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة ودخولها في غيبوبة.

وجرى نقل المصابة إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث.