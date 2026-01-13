ثقافة المنوفية: فعاليات متنوعة تخدم 1884 مواطنًا خلال أسبوع

المنوفية – أحمد الباهي:

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، أن مديرية الثقافة نفذت 109 أنشطة ثقافية وفنية داخل 27 موقعًا ثقافيًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، استفاد منها 1884 مواطنًا، وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 7 يناير الجاري، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون.

وأوضح مدير مديرية الثقافة بالمنوفية أن الإدارة العامة لثقافة المنوفية نظمت هذه الأنشطة بالتعاون مع 10 جهات، شملت: التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الوعي الأثري، الأوقاف، منطقة الآثار الإسلامية والقبطية، الشباب والرياضة، الطب البيطري، الري، المحليات، والصرف الصحي، بهدف الارتقاء بالذوق العام والمساهمة في تشكيل الوعي المجتمعي.

وأضاف أن الفعاليات استهدفت تنمية المواهب ودعم المبدعين والنابغين، وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع، إلى جانب اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وتحقيق العدالة الثقافية بين مختلف فئات المجتمع، مع الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على دعم قطاع الثقافة والفنون، باعتباره أحد أدوات القوى الناعمة المؤثرة في بناء الوعي وتشكيل ضمير الإنسان المصري، مثمنًا الدور الحيوي لوزارة الثقافة وأنشطتها المتنوعة في خدمة المجتمع وتنمية الوعي الثقافي لدى المواطنين.