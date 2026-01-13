بالصورـ تعليم أسيوط تناقش ضوابط تقدير درجات الشهادة الإعدادية

أسيوط ـ محمود عجمي:

ترأس محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل لجان تقدير الدرجات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية.

حضر الاجتماع كل من حسام محمود مدير إدارة شؤون الطلبة، ومحمود عبد الفتاح مدير إدارة المتابعة الميدانية، وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، ونائل عبد الرحيم زكي رئيس لجنة النظام والمراقبة، إلى جانب موجهي العموم لمختلف المواد الدراسية، منهم الدكتور أحمد صفوت قراعة (اللغة العربية)، وعلي صديق شافع (الدراسات الاجتماعية)، ورمضان متولي (اللغة الإنجليزية)، وعبد الرحمن عبد الحميد (الرياضيات)، وماجدة جلال (العلوم)، إضافة إلى محمود حماد توني مدير مركز التطوير التكنولوجي، وعادل محمد عبد العاطي (الحاسب الآلي)، ومحمد مغربي (التربية الفنية)، وممثلي التعليم الإعدادي بالمديرية.

استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا تقديره لجهود قيادات المنظومة التعليمية والعاملين بها في ضبط الأداء والانضباط داخل المدارس، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس لجنة الإدارة ورئيس لجنة النظام والمراقبة ومدير إدارة شؤون الطلبة أبرز التعليمات والضوابط الخاصة بعمل لجان تقدير الدرجات، لضمان انضباط أعمال التصحيح وتلافي أي سلبيات، مع استكمال إعداد المقدرين من المعلمين الأساسيين تحت إشراف موجهي المواد والتنسيق الكامل مع لجنة النظام والمراقبة.

وشدد دسوقي على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والملاحظة وتقدير الدرجات، وتجهيز مقار التقدير وتوفير الخدمات اللازمة لاستقبال المعلمين المقدرين وفق الخطة الزمنية، بالتنسيق مع لجنة النظام والمراقبة، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف. كما أكد أهمية التنسيق مع التوجيه المختص والالتزام بالقرارات المنظمة لحفظ أوراق الأسئلة والإجابات وتأمين أعمال الامتحانات والتقدير في إطار من الشفافية والنزاهة، حفاظًا على حقوق الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.