إعلان

بالصورـ تعليم أسيوط تناقش ضوابط تقدير درجات الشهادة الإعدادية

كتب : محمود عجمي

11:03 ص 13/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وكيل تعليم أسيوط يناقش ضوابط تقدير درجات الشهادة الإعدادية (2)
  • عرض 4 صورة
    وكيل تعليم أسيوط يناقش ضوابط تقدير درجات الشهادة الإعدادية (3)
  • عرض 4 صورة
    وكيل تعليم أسيوط يناقش ضوابط تقدير درجات الشهادة الإعدادية (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط ـ محمود عجمي:

ترأس محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل لجان تقدير الدرجات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية.

حضر الاجتماع كل من حسام محمود مدير إدارة شؤون الطلبة، ومحمود عبد الفتاح مدير إدارة المتابعة الميدانية، وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، ونائل عبد الرحيم زكي رئيس لجنة النظام والمراقبة، إلى جانب موجهي العموم لمختلف المواد الدراسية، منهم الدكتور أحمد صفوت قراعة (اللغة العربية)، وعلي صديق شافع (الدراسات الاجتماعية)، ورمضان متولي (اللغة الإنجليزية)، وعبد الرحمن عبد الحميد (الرياضيات)، وماجدة جلال (العلوم)، إضافة إلى محمود حماد توني مدير مركز التطوير التكنولوجي، وعادل محمد عبد العاطي (الحاسب الآلي)، ومحمد مغربي (التربية الفنية)، وممثلي التعليم الإعدادي بالمديرية.

استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا تقديره لجهود قيادات المنظومة التعليمية والعاملين بها في ضبط الأداء والانضباط داخل المدارس، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس لجنة الإدارة ورئيس لجنة النظام والمراقبة ومدير إدارة شؤون الطلبة أبرز التعليمات والضوابط الخاصة بعمل لجان تقدير الدرجات، لضمان انضباط أعمال التصحيح وتلافي أي سلبيات، مع استكمال إعداد المقدرين من المعلمين الأساسيين تحت إشراف موجهي المواد والتنسيق الكامل مع لجنة النظام والمراقبة.

وشدد دسوقي على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والملاحظة وتقدير الدرجات، وتجهيز مقار التقدير وتوفير الخدمات اللازمة لاستقبال المعلمين المقدرين وفق الخطة الزمنية، بالتنسيق مع لجنة النظام والمراقبة، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف. كما أكد أهمية التنسيق مع التوجيه المختص والالتزام بالقرارات المنظمة لحفظ أوراق الأسئلة والإجابات وتأمين أعمال الامتحانات والتقدير في إطار من الشفافية والنزاهة، حفاظًا على حقوق الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد إبراهيم دسوقي وكيل التعليم بأسيوط امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط تقدير درجات الشهادة الإعدادية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 13-1: أموال في الطريق لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 13-1: أموال في الطريق لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟.. 6 أسباب محتملة
نصائح طبية

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟.. 6 أسباب محتملة
"بعد عام ونص".. أحمد سليمان يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة حقيقة استقالته
رياضة محلية

"بعد عام ونص".. أحمد سليمان يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة حقيقة استقالته
خاص - سلوى عثمان تشكو ياسمين أحمد كامل مخرجة "أب ولكن" لنقيب المهن التمثيلية
زووم

خاص - سلوى عثمان تشكو ياسمين أحمد كامل مخرجة "أب ولكن" لنقيب المهن التمثيلية
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون
تأجيل بدء امتحانات الغد لمدة ساعة في هذه المحافظة.. بسبب الطقس السيئ
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد