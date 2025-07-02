بسبب "ركنة عربية".. حبس 17 متهمًا في مشاجرة دامية بعد حفل زفاف بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:



أمرت النيابة العامة بقنا برئاسة المستشار محمود الغرباوي مدير النيابة العامة، بحبس 17 شخصًا في واقعة المشاجرة التي نشبت بين مجموعة شباب بالزجاج وأصيب شخص بعد حفل زفاف بسبب ركنة سيارة في منطقة المساكن بندر قنا.



ترجع البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين مجموعة شباب بالزجاج وإحداث شغب في منطقة المساكن بدائرة البندر.



وانتقلت قوة أمنية على الفور وتبين بعد الفحص مشاجرة نشبت بين طرفين أحدهما مجموعة شباب كانوا في حفل زفاف وعقب خروجهم حدثت مشادات بينهم وبين أصحاب المحلات خارج القاعة بسبب ركنة سيارة وتطورت إلى مشاجرة بالزجاج وإحداث الشغب.



تم ضبط 17 شخصًا بينهم مصاب بجروح خفيفة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام والتجديد لهم على ذمة التحقيقات.





