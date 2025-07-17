الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:



نظّمت مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "محمد بن عيسى: رحلة العطاء والابتكار الثقافي"، ضمن برنامجها الثقافي المصاحب للدورة العشرين من معرضها الدولي للكتاب، احتفاءً بشخصية المعرض لهذا العام، المفكر والمثقف المغربي الراحل محمد بن عيسى.



جاءت الندوة بحضور عدد من المفكرين والكتّاب البارزين، منهم الإعلامي أحمد المسلماني، والمفكر محمد سلماوي، والكاتب الصحفي سليمان جودة، والأستاذ الدكتور حسين حمودة، وقدمها مدير المكتبة الدكتور أحمد زايد.



وخلال الافتتاح، وصف الدكتور زايد المناسبة بأنها "يوم تاريخي في سجل مكتبة الإسكندرية"، مشيدًا بعطاء محمد بن عيسى الذي ترك بصمة ثقافية فريدة، سواء من خلال توليه وزارة الثقافة والخارجية بالمملكة المغربية، أو عبر تأسيسه مشروع "موسم أصيلة الثقافي الدولي" الذي حول مدينة أصيلة إلى ملتقى عالمي للمبدعين والمفكرين.



وأشار زايد إلى أن المشروع يجسّد نموذجًا في ربط الثقافة بالمكان، ويحول المدينة إلى فضاء مفتوح يشهد ندوات، جداريات، ومعارض فنية وموسيقية، مؤكدًا أن بن عيسى قدم تجربة تنموية ثقافية ملهمة تربط المحلية بالعالمية. كما شدد على أهمية العودة إلى الجذور، والعمل مع المجتمعات المحلية لإحداث التغيير، مستحضرًا مقولة "العالمية تُولد من المحلية" على غرار ما فعله نجيب محفوظ ومحمد بن عيسى.



من جانبه، استعرض أحمد المسلماني تجربة بن عيسى في جعل مدينة أصيلة محطة ثقافية مؤثرة رغم محدودية الموارد، موضحًا نجاحه في الجمع بين الدراسة في واشنطن والعمل النيابي والوزاري، مع حفاظه على تواضعه وقربه من الناس؛ وأكد أن الثقافة هي محرك التاريخ، وأن الصراعات الكبرى في المنطقة تنبع من خلفيات دينية وثقافية.



بدوره، اعتبر محمد سلماوي أن بن عيسى كان "محركًا ثقافيًا حقيقيًا"، جمع بين الإبداع والرؤية، وأسهم في تجاوز الانقسامات العربية من خلال تأسيس منتدى "أيام أصيلة الثقافية". كما أشار إلى أن بن عيسى تأثر بفترة دراسته في مصر التي شكلت وعيه القومي، واستحق المناصب التي تبوأها عن جدارة.



من جهته، نوّه الدكتور حسين حمودة بمشروع منتدى أصيلة الذي أطلقه بن عيسى عام 1997 كإطار للحوار الثقافي والحضاري، مضيفًا أن المدينة تحولت خلال أيام المنتدى إلى فضاء إبداعي يحتضن الشعر والرواية والفنون الأفريقية والعربية.



أما الكاتب سليمان جودة، فرأى في بن عيسى شخصية متعددة المداخل، تنقّل بين الصحافة والعمل الإذاعي والوزاري والإبداعي، ونجح في تحويل المنتدى إلى منصة عالمية. وأكد أن "دبابات المثقف هي الكلمة والإبداع"، داعيًا إلى تعزيز التواصل الثقافي بين المشرق والمغرب العربي.



وفي مداخلته، توجه السفير المغربي لدى مصر، محمد آيت وعلي، بالشكر إلى مكتبة الإسكندرية، معتبرًا تخصيص هذه الدورة للمفكر الراحل بمثابة "وفاء لما حمله من حب وتقدير لمصر"، حيث تشكّل وعيه الثقافي والعروبي.



يُذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب يقام خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحادَي الناشرين المصريين والعرب، بمشاركة 79 دار نشر، و215 فعالية ثقافية، وبحضور نحو 800 مفكر ومثقف وباحث في مجالات الإبداع المختلفة، وذلك بمقر المكتبة بكورنيش الإسكندرية، وبالتوازي في "بيت السناري" بالسيدة زينب، و"قصر خديجة" بحلوان.