أسوان – إيهاب عمران:

رغم تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط أمطار رعدية على محافظة أسوان، شهدت المحافظة صباح اليوم الأربعاء طقسًا شديد الحرارة، دون أي مؤشرات على تغيرات مناخية أو هطول أمطار حتى ظهر اليوم.

وسجلت درجات الحرارة نحو 43 درجة مئوية في ظل أجواء مشمسة تمامًا وخلو السماء من السحب والغيوم، بينما هدأت درجات الحرارة نسبيًا مع اقتراب غروب الشمس.

وكانت الهيئة قد أصدرت بيانًا حذّرت فيه من احتمالية سقوط أمطار رعدية على 4 مناطق، من بينها مدينة أسوان ومدينة أبوسمبل، إلا أن الواقع الميداني حتى الآن يُظهر استقرارًا في الأحوال الجوية، وسط متابعة من المواطنين لحالة الطقس وتطوراتها.