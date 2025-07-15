رحمة وفرحة نجيتا من الموت الغامض.. تطور جديد في لغز وفيات أشقاء المنيا

المنيا- جمال محمد:

تعيش محافظة المنيا صدمة وحالة من الحيرة بعد وفاة أربعة أشقاء في ظروف غامضة بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، بينما خرجت شقيقتاهم من المستشفى بعد أيام من تلقي العلاج والملاحظة.

القضية التي أثارت قلقًا واسعًا دفعت النيابة العامة ووزارة الصحة للتدخل لكشف ملابسات هذه الوفيات المفاجئة.

تفاصيل مأساة الأشقاء الأربعة

تلقّت مديرية أمن المنيا بلاغًا، بوصول الأطفال الأربعة تباعًا إلى مستشفى ديرمواس المركزي، توفي أولهم، محمد نصر محمد (11 عامًا)، مساء الجمعة، ثم تلاه شقيقاه عمر (7 سنوات) وريم (10 سنوات) يوم السبت، فيما فارق الرابع، أحمد ناصر محمد، الحياة بعد إدخاله العناية المركزة.

يقول علي محمد، عم الأطفال المتوفين، إن العائلة في حالة صدمة شديدة بعد فقدان أربعة من أبنائها في يومين متتاليين.

وأشار إلى أن الأطفال كانوا بصحة جيدة قبل تناولهم وجبة طعام، ليُصابوا جميعًا، بما في ذلك الأب والأم، بحالة إعياء شديد، مما استدعى نقلهم إلى المستشفى.

حالة الشقيقتين

بعد وفاة أشقائهن، نُقلت الطفلتان فرحة نصر محمد (14 عامًا) ورحمة نصر محمد (12 عامًا) إلى مستشفى صدر المنيا، حيث وضعتا تحت الملاحظة الطبية بعد ظهور أعراض مرضية عليهما مشابهة لما أصاب أشقائهن.

وأكد عم الأطفال أن الطفلتين كانتا تحت الملاحظة في قسم السموم، وأن حالتهما مستقرة حاليًا وفقًا لتقارير الأطباء.

ومع أن المصادر الطبية أكدت استقرار حالتهما العامة، إلا أنهما خضعتا لفحص نفسي وعصبي بعد ملاحظات طبية بشأن تركيزهما.

وخرجت الطفلتان من مستشفى صدر المنيا بعد احتجازهما لمدة ثلاثة أيام، وحالتهما مستقرة نسبيًا، ومن المتوقع أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمركز ديرمواس لسماع شهادتهما، بعد الاستماع إلى شهادة الأب وزوجتيه خلال الأيام الماضية.

لغز الوفاة

بدأت النيابة العامة بمركز ديرمواس تحقيقات موسعة مع والد ووالدة الأطفال لحين الكشف عن تقرير الصفة التشريحية للطفل الأخير "أحمد" الذي تم تشريح جثمانه وإرسال عينات للمعامل المركزية.

أكدت مصادر بمديرية الصحة بالمنيا، أن الحالات شُخصت مبدئيًا بأنها "اضطرابات مفاجئة وسخونة شديدة وتشنجات عصبية"، مما أودى بحياة الأطفال.

وأضاف المصدر أن عدم وجود آثار ظاهرية على المتوفين قد صعّب الأمر على الأطباء، وأن الجميع في انتظار الإعلان الرسمي عن أسباب الوفاة بعد انتهاء أعمال التشريح وصدور التقرير النهائي.

من جانبها، أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا رسميًا بشأن الأنباء المتداولة حول وفاة الأطفال بسبب الالتهاب السحائي.

وأكدت الوزارة أن ما يشاع عن ذلك "عارٍ عن الصحة وغير موثق علميًا"، موضحة أن الأسباب التي تدعم نفي الالتهاب السحائي هي:

عدم وجود دليل طبي يدعم حدوث الوفيات في توقيت واحد في الأمراض المعدية.

ضرورة استبعاد الأسباب غير المعدية (مثل التسمم الغذائي أو الكيميائي) قبل تأكيد السبب.

في حالات التفشي الأسري، تكون الوفيات متقاربة زمنيًا (ضمن أيام)، وليست متطابقة.

استجابة الأجسام للعدوى تختلف حسب العمر، المناعة، والعبء الفيروسي، مما يجعل الوفاة في توقيت واحد لـ4 أشقاء غير منطقية طبيًا.

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