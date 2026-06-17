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"يعادل رونالدو".. رقم تاريخي لليونيل ميسي في كأس العالم

كتب : يوسف محمد

05:54 ص 17/06/2026
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    شيكو بانزا ضد ميسي
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    ليونيل ميسي (2)
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واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحقيق الأرقام القياسية في كرة القدم، بعدما نجح في تسجيل هدفين لمنتخب بلاده في مرمى الجزائر، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا في كأس العالم 2026.

ويلاقي المنتخب الأرجنتيني حاليا نظيره منتخب الجزائر، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026.

رقم تاريخي لليونيل ميسي في كأس العالم 2026

وبهدف ميسي في مرمى الجزائر اليوم، يكون رفع عدد أهدافه في بطولة كأس العالم إلى 15 هدفا في 6 مشاركات مختلفة بالبطولة.

وبات ميسي ثاني لاعب في تاريخ كرة القدم، يسجل في 5 نسخ مختلفة لبطولة كأس العالم، بعد كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي.

وأصحب النجم الأرجنتيني، ثالث أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كأس العالم بعمر 38 عاما و357 يوما، خلف كلا من روجيه ميلا الذي سجل هدفا بعمر 42 عاما و39 يوما، يليه المدافع البرتغالي بيبي الذي سجل هدفا بعمر 39 عاما و283 يوما.

مجموعة الأرجنتين في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "الجزائر، النمسا والأردن".

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ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين كأس العالم 2026 الأرجنتين والجزائر

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