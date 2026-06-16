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ضبط 4 أطنان كركديه مجهول المصدر داخل مخزن بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

09:04 م 16/06/2026

ضبط 4 أطنان كركديه مجهول المصدر

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واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملاتها المكثفة على الأنشطة التجارية ومخازن السلع الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

ونفذت إدارة تموين طوخ حملة رقابية موسعة برئاسة الأستاذ أحمد عبد الفتاح مدير الإدارة، وبناءً على تعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وتحت إشراف المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، حيث استهدفت الحملة متابعة الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لتداول وتخزين السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص بدائرة مركز طوخ، يُستخدم في حيازة وتخزين كميات كبيرة من الكركديه المعبأ داخل شكائر دون أي بيانات أو مستندات تثبت مصدرها أو صلاحيتها للتداول، فضلًا عن تخزينها في ظروف غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وخلال أعمال التفتيش، تم التحفظ على 250 شيكارة كركديه زنة 15 كيلوجرامًا للشيكارة الواحدة، بإجمالي كمية بلغت 3750 كيلوجرامًا، أي ما يقارب 4 أطنان من الكركديه مجهول المصدر.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ شؤونها بشأن المخالفة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخازن والمنشآت التجارية بمختلف أنحاء المحافظة، للتصدي لكافة صور الغش التجاري والتداول غير المشروع للسلع، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة للمواطنين، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين حفاظًا على الصحة العامة وحقوق المستهلكين.

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