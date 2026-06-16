علقت الفنانة هاجر الشرنوبي على واقعة "مستشفى الشاطبي"، بعد إثارة تدوينة لطبيبة جدلا واسعا تحدثت فيها عن مخالفات مهنية وإنسانية داخل قسم النساء والتوليد بالمستشفى.

تعليق هاجر الشرنوبي على واقعة "مستشفى الشاطبي"

وكتبت هاجر عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "مستشفى الشاطبي.. كل معلوماتي عن المستشفى إن الناس اللي بتبقى نايمة بره على الرصيف وبنوزع عليهم أكل".

وأضافت: "المتعارف عليه إن ذويهم داخل المستشفى وماعندهمش مكان للإقامة علشان كده بيضطروا يناموا على الرصيف، لكن إيه اللي بيحصل جوه بالظبط الله أعلم.. لكن بعد شهادة دكتورة الامتياز وكومنتات الناس دي أكيد الموضوع مش هيعدي مرور الكرام، حق الستات دول لازم يجي".

وفي سياق متصل، أكدت جامعة الإسكندرية أنها تتابع بمنتهى الجدية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات وشهادات بشأن وقائع داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي، وفتح تحقيق لمراجعة كافة التفاصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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