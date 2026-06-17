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بينهم هالاند.. ثلاثي منتخب النرويج يسيرون على خطى أبائهم في كأس العالم

كتب : يوسف محمد

03:45 ص 17/06/2026
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حقق منتخب النرويج فوزا كبيرا على حساب منتخب العراق، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بنيهما ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد المنتخب النرويجي في المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "العراق، فرنسا والسنغال".

مشاركة تاريخية للنرويج في كأس العالم 2026

وتعد هذه المشاركة الأولى للنرويج في كأس العالم، منذ أخر ظهور لها في هذا المحفل العالمي عام 1998، لتصبح هذه المشاركة هى الرابعة بشكل عام للنرويج في كأس العالم، حيث شارك المنتخب النرويجي من قبل في 3 نسخ أعوام: "1938، 1994، 1998".

ومشاركة النرويج في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، تعد مشاركة تاريخية ليس فقط للعودة للمحفل العالمي بعد غياب استمر 28 عاما، لكن لعدد من اللاعبون أيضًا الذين يعيدون أسمائهم أبائهم مرة آخرى في المونديال.

ثلاثي النرويج يستحضرون ذكريات آبائهم في المونديال

وتشهد قائمة منتخب النرويج في النسخة الحالية من البطولة، مفارقة لا تحدث كثيرا في ملاعب كرة القدم، حيث يتواجد ثلاثة لاعبين بالقائمة، شارك أبائهم رفقة المنتخب النرويجي في كأس العالم 1994 والذي تم تنظيمه في أمريكا.

وسبق وشارك كل من، ألف هالاند، والد إيرلينج هالاند في مونديال 94، ليكرر نجله نفس الإنجاز بعد أكثر من 30 عاما، ويشارك في مونديال 2026.

ولم يكن هالاند حده الذي شارك والده في مونديال 1994، إذ شارك أيضًا في مونديال 1994 جوران سورلوث، ويشارك نجله ألكسندر سورلوث في النسخة الحالية، بالإضافة إلى اللاعب كريستيان ثورستفيت، الذي شارك والده إيرك ثورستفيت في البطولة عام 1994.

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العراق والنرويج كأس العالم 2026 منتخب النرويج

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