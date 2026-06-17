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على خطى السعودية.. فيفا يوافق على طلب العراق بشأن مراسم العلم

كتب : هند عواد

12:21 ص 17/06/2026 تعديل في 08:07 ص

علم العراق والسعودية

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وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على طلب منتخب العراق، بشأن علمه الذي يتضمن لفظ الجلالة "الله أكبر"، قبل ساعات من اللقاء المرتقب أمام النرويج.

ويفتتح منتخب العراق مشواره في كأس العالم 2026، بمواجهة النرويج، في في الواحدة صباح اليوم الأربعاء.

وطلب الاتحاد العراقي لكرة القدم من فيفا، رفع علمه عن الأرض، مثلما حدث مع المنتخب السعودي في مباراة أوروجواي، وهو ما وافق عليه الاتحاد الدولي.

وكان فيفا أبقى علم السعودية مرفوعا خلال مراسم ما قبل مباراة الأخضر أمام أوروجواي، احتراما لتقاليد البلاد التي تنص على أنه لا يجب أن يلمس العلم الذي يحمل الشهادة.

وقبل عزف النشيدين الوطنيين في المباراة، رُفعت أعلام الفريقين على أرض الملعب كجزء من البروتوكول المعتاد لكأس العالم، ولكن، على عكس المباريات السابقة التي خُفضت فيها الأعلام خلال مراسم رفع العلم، بقي علم المملكة العربية السعودية مرفوعًا.

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السعودية العراق النرويج كأس العالم 2026

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