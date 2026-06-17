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ترقبوا النتيجة.. "تعليم الأقصر" تكشف موعد إعلان الشهادة الإعدادية

كتب : محمد محروس

02:00 ص 17/06/2026

مديرية التربية والتعليم بالاقصر

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أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني مازالت مستمرة داخل لجان التصحيح، وسط متابعة دقيقة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر خلال الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من جميع أعمال الكنترول واعتماد النتيجة رسميًا من محافظ الأقصر.

وأضاف المصدر أن المديرية حريصة على تطبيق أعلى درجات الدقة والشفافية في مراحل التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مؤكدًا أنه سيتم إتاحة النتيجة فور اعتمادها عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

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